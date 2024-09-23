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До конца этой недели все жилые дома новосибирцев подключат к теплу

О подключении отопления в жилых и социальных объектах рассказал и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров. 

pixabay.com

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства главе региона доложил и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров. 

Андрей Травников поручил министерству контролировать, чтобы ни у одного из муниципальных образований не было сбоев с подключением систем отопления: «Сбои рассматриваем как аварийную ситуацию. Раз коллеги продекларировали, что подключаются на этой неделе, если будут отставания – значит, какие-то проблемы, будем разбираться», – подчеркнул губернатор. 

Согласно докладу Евгения Назарова, полный разворот отопительных систем всех муниципальных образований региона планируется завершить в течение этой недели, график подключения в оставшихся муниципалитетах – от трёх до пяти дней. Будут подключены не только социальные объекты, но и весь жилой фонд.

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