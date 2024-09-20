На проспекте Дзержинского в Новосибирске появились трехметровые ели из Москвы

После высадки всех деревьев на проспекте Дзержинского подрядчик посеет новый газон и приведет территорию в порядок. По контракту работы должны быть выполнены до 30 сентября. Параллельно обновляются зелёные насаждения и реконструируются газоны на улице Трикотажной – от дома №29 до № 41. Здесь посадят 65 саженцев черёмухи Маака и посеют газон.