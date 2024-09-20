На проспекте Дзержинского в Новосибирске появились трехметровые ели из Москвы

Компанию высоким хвойным деревьям составят краснолистные черемухи Шуберта.
На проспекте Дзержинского в рамках пилотного проекта по реконструкции газонов выполнили выемку верхнего слоя грунта – обедненную почву заменили плодородным слоем чернозема, взамен больных и аварийных деревьев уже высаживают крупномеры. Свое место на первой линии проспекта заняли двадцать молодых рябин, грузом из московского питомника доставили тридцать елей высотой 3,5 метра. Компанию им составят краснолистные черемухи Шуберта.
После высадки всех деревьев на проспекте Дзержинского подрядчик посеет новый газон и приведет территорию в порядок. По контракту работы должны быть выполнены до 30 сентября. Параллельно обновляются зелёные насаждения и реконструируются газоны на улице Трикотажной – от дома №29 до № 41. Здесь посадят 65 саженцев черёмухи Маака и посеют газон.
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