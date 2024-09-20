В Новосибирской области построят дом культуры с двумя зрительными залами

В Чулыме началось строительство дома культуры, который объединит под одной крышей клуб с залом на почти четыреста зрителей, а также детскую школу искусств. Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов отметил, что сегодня строительству объектов культуры в регионе уделяется большое внимание, одновременно в разных стадиях — от проектирования до строительства — находится 11 объектов. Это дома культуры, а также музеи и детские школы искусств. Один из крупных объектов — ДК в Чулыме, который возводится по региональной программе «Культура Новосибирской области».

«Строители в августе вышли на стройплощадку дома культуры в Чулыме, где ранее администрацией района был демонтирован старый ДК, вынесли сети теплоснабжения, обустроили котлован и начали забивку свайного поля. По проекту здание будет разделено на клуб и детскую школу искусств с отдельными входами и двумя зрительными залами, оснащенными самым современным оборудованием. В целом, новый ДК обещает стать полноценным центром для организации досуга местных жителей всех возрастов», - отметил Дмитрий Тимонов.

Новый дом культуры вместительный, его площадь - 4, 6 тысяч кв.м. В крыле, где расположен клуб, будет обустроен зрительный зал на 378 мест со сценой и амфитеатром, артистические, мастерские художника, помещения для занятий пением, зал для занятий хореографией, студия звукозаписи и театральная студия.

Во втором блоке — детской школе искусст — по проекту предполагается зрительный зал на 80 мест, библиотека, кабинеты для занятий декоративно-прикладным искусством, музыкой, живописью.