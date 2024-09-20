До 2024 конца года в Новосибирске откроют полноценное движение по Октябрьскому мосту

Движение по Октябрьскому мосту откроют по всей ширине до конца текущего года, сообщает телеграмм-канал мэрии Новосибирска. В ремонте объекта задействованы два подрядчика: иркутская компания «Клевер» и новосибирская «СК Дороги Сибири». Работы идут на двух сторонах моста.



По словам заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Сергея Эпова, с предыдущим подрядчиком («СпецТрансСтрой») отношения были расторгнуты в одностороннем порядке в конце августа в связи с невыполнением условий контракта. При этом ремонт не останавливается, а ведется круглосуточно, как на его верхней части, так и под мостом, где идут работы по антикоррозионной защите на конусах, лестнице и т.д.