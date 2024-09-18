18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 миллиардов рублей

Мэр города Максим Кудрявцев сообщил о повышении и доходной, и расходной части бюджета.

pixabay.com

Общий объем доходов бюджета Новосибирска в 2024 году составит 102 млрд 500 тыс. 756,6 рублей.

«Впервые бюджет города Новосибирска превысит 100 млрд рублей. Дефицит при этом сократится на 500 млн рублей. Увеличится как доходная, так и расходная часть бюджета», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, это позволит направить дополнительные средства, в частности, на ремонт и содержание дорог, расселение аварийного жилья, индексацию зарплат работникам бюджетной сферы и оказание социальной помощи новосибирцам.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: