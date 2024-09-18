Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 миллиардов рублей

Общий объем доходов бюджета Новосибирска в 2024 году составит 102 млрд 500 тыс. 756,6 рублей.

«Впервые бюджет города Новосибирска превысит 100 млрд рублей. Дефицит при этом сократится на 500 млн рублей. Увеличится как доходная, так и расходная часть бюджета», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, это позволит направить дополнительные средства, в частности, на ремонт и содержание дорог, расселение аварийного жилья, индексацию зарплат работникам бюджетной сферы и оказание социальной помощи новосибирцам.