В Новосибирске состоится экологическая акция «Берег добрых дел»

Акция будет проходить в формате соревнований: участников разделят на команды, чтобы повысить мотивацию.
Осенью 2024 года в рамках Всероссийской акции по очистке берегов «Вода России» нацпроекта «Экология» в Новосибирске планируется проведение традиционных экологических субботников.
Акция «Берег добрых дел» проводится в целях поддержания санитарного порядка на берегах водоемов, развития общественной активности и бережного отношения к природе.
Главными задачами запланированных акций являются очистка береговых зон реки Оби от отходов и привлечение внимания граждан к социально-значимым проблем города Новосибирска, поддержка инициативы высших учебных заведений, экологически-ориентированных организаций города в развитии волонтерского движения.
Как обычно, уборка пройдет в формате соревнований. Перед началом организаторы разделят участников на команды, чтобы повысить мотивацию.
График проведения экологических акций «Берег добрых дел»:
21 сентября в 12.00 – уборка берега реки Оби вблизи парка «Арена» (устье реки Тула). Координаты: 54.995023, 82.930587;
24 сентября в 14.00 – уборка берега реки Оби на территории под Бугринским мостом (правый берег). Координаты: 54.976874, 82.966894;
4 октября в 14.00 – уборка Михайловской набережной. Координаты 55.005646, 82.937258.
Акция проходит при поддержке регионального минприроды.
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