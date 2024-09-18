В Новосибирске состоится экологическая акция «Берег добрых дел»

Осенью 2024 года в рамках Всероссийской акции по очистке берегов «Вода России» нацпроекта «Экология» в Новосибирске планируется проведение традиционных экологических субботников.

Акция «Берег добрых дел» проводится в целях поддержания санитарного порядка на берегах водоемов, развития общественной активности и бережного отношения к природе.



Главными задачами запланированных акций являются очистка береговых зон реки Оби от отходов и привлечение внимания граждан к социально-значимым проблем города Новосибирска, поддержка инициативы высших учебных заведений, экологически-ориентированных организаций города в развитии волонтерского движения.

Как обычно, уборка пройдет в формате соревнований. Перед началом организаторы разделят участников на команды, чтобы повысить мотивацию.

График проведения экологических акций «Берег добрых дел»:

21 сентября в 12.00 – уборка берега реки Оби вблизи парка «Арена» (устье реки Тула). Координаты: 54.995023, 82.930587;

24 сентября в 14.00 – уборка берега реки Оби на территории под Бугринским мостом (правый берег). Координаты: 54.976874, 82.966894;

4 октября в 14.00 – уборка Михайловской набережной. Координаты 55.005646, 82.937258.

Акция проходит при поддержке регионального минприроды.