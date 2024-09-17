В Новосибирске начали строить новый корпус лицея на Бориса Богаткова

Подписан контракт между управлением капитального строительства мэрии и АО «Бердский строительный трест» на выполнение работ по строительству дополнительного корпуса лицея №113 на ул. Бориса Богаткова, 241/1.



Проектом предусмотрено строительство здания на 650 учащихся. В новом здании планируется разместить: пищеблок, состоящий из обеденного зала и производственных помещений, учебные кабинеты основного общего и среднего общего образования (5-11 классы), кабинеты технологии для мальчиков и девочек; медицинский блок. Для физического развития школьников запланированы спортивные помещения – тренажерный зал (размером 12x12м), большой спортзал (размером 18x30), а также тренерская и раздевалки. Также в корпусе будет информационный центр с библиотекой с читальным залом, музей и актовый зал на 351 место.



Проектными решениями обеспечена доступность территории и всех этажей здания для маломобильных групп населения. Запроектированы пожаробезопасные зоны.



В бюджете города Новосибирска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на строительство объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в размере свыше 1,5 млрд рублей. Из них более 1,4 млрд рублей – средства областного бюджета и более 100 млн рублей – из бюджета города.



Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2026 года. В итоге вместимость лицея составит 1 250 мест.