Как спасают от затопления садовые участки в Первомайском районе Новосибирска?

Уже несколько суток городские службы непрерывно откачивают воду с подтопленных участков на территории СНТ «Метростроитель». Уровень воды удалось понизить на 70 см.

В Первомайском районе, на территории СНТ «Метростроитель», произошло подтопление дачных участков. По словам специалистов, причины паводка — продолжительные дожди. Почва переувлажнялась, и уровень грунтовых вод резко повысился.

Городские службы проводили откачку воды мотопомпами. К работам подключились специалисты МАСС.

«Пятые сутки непрерывно откачиваем воду с подтопленных участков. Было подтоплено порядка 350 участков, на данный момент — около 150. За пять дней откачано порядка 7,5 тысячи кубометров воды, удалось понизить уровень на 70 см», — рассказал заместитель начальника МАСС Константин Максимов.

Местные жители рассказывают, что к весенним паводкам они привыкли, а вот осенью подъём воды случился впервые за десятки лет.

«Весной у нас на случай паводка есть помпа и организована система отвода воды. Осенью вода поднялась масштабно, и своими силами с такой проточностью мы бы не справились. Городские службы прибыли оперативно. Благодарим мэрию и спасателей за помощь», — обратился к специалистам городских служб житель СНТ «Метростроитель» Евгений Пилькевич.

Спасатели развернули более 400 метров рукавных линий. Работы ведут гидравлическими станциями с погружными насосами производительностью более ста кубометров. Сейчас глубина воды на самом низком участке составляет 30 см.

Глава города Максим Кудрявцев держит ситуацию на личном контроле. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации, проводятся оперативные совещания.