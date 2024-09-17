В Новосибирской области спрогнозировали основные характеристики регионального бюджета на три года

В правительстве Новосибирской области рассмотрели вопрос об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики региона и прогноз основных характеристик бюджета на предстоящие три года.

Доклад об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, прогнозе основных характеристик областного бюджета Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и прогнозе основных характеристик консолидированного бюджета Новосибирской области на 2025 год представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он отметил, что по итогам реализации бюджетной политики 2024-2024 годов в регионе продолжена индексация расходов бюджета соразмерно показателю инфляции: повышена заработная плата работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки.

«Период 2025-2027 годов продолжит курс, заложенный в 2022-2024 годах. Как и в предыдущие периоды в регионе будут задействованы все механизмы для достижения национальных целей развития и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Новосибирской области. Формируемый областной бюджет на очередной финансовый год и плановый период будет обеспечивать достаточность ресурсов для выполнения приоритетных расходов бюджета; применение специальных мер государственной поддержки, ориентированных на запуск производств товарных групп, необходимых для государственных нужд; сбалансированность областного бюджета, а также содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов. Особое внимание участниками бюджетного процесса будет уделено поддержанию уровня доходов населения и социальной поддержки граждан», – подчеркнул Виталий Голубенко.