Новосибирский наукоград Кольцово отметил свой юбилей

Кольцово является одним из четырнадцати наукоградов страны, этот статус был присвоен ему в 2003 году.
Кольцово и ГНЦ ВБ «Вектор» отметили юбилеи – 45 и 50 лет со дня основания. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев от имени губернатора Андрея Травникова вручил памятные адреса мэру Николаю Красникову и главе центра «Вектор» Александру Агафонову в честь юбилейных мероприятий, отметив, что наукоград поддерживает свой статус и становится одним из лучших в России.
На территории площадью 1936,52 га развивается комплекс взаимодополняющей инфраструктуры поддержки инноваций: Инновационный центр Кольцово, Бизнес-инкубатор, Центр коллективного пользования Биотехнопарка, Центр биотехнологии и вирусологии «Вектор», где создан центр геномных исследований мирового уровня.
В наукограде также создана современная социальная инфраструктура. Наряду с федеральной поддержкой правительство Новосибирской области ежегодно предоставляет субсидию местному бюджету наукограда на реализацию мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса и инфраструктуры. В частности, планируется строительство многофункционального культурного центра – конгресс-холла для проведения конференций, форумов и выставочных мероприятий, капитальный ремонт здания «Кольцовской школы №5 с углубленным изучением английского языка», поддержка ежегодного комплекса мероприятий в сфере биофармацевтики и биотехнологии наукограда Кольцово «Площадка открытых коммуникаций OpenBio».
«Новый импульс Кольцово в научной, социальной и культурной сферах, безусловно, придаст флагманский проект региона – строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» по указу Президента РФ, уникального сверхсовременного мультидисциплинарного инструмента, способствующего увеличению количества исследований мирового уровня, в том числе по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации, и увеличению доли конкурентоспособной продукции отечественного наукоемкого бизнеса и промышленности на мировом рынке», – отметил Вадим Васильев.
Министр от лица губернатора региона поздравил жителей наукограда Кольцово с двойным юбилеем, пожелав сохранить ту особую атмосферу синтеза науки, технологических инноваций, культурных инициатив и качества организации городского пространства для жизни и поблагодарил мэра Кольцово Николая Красникова и главу ГНЦ ВБ «Вектор» Александра Агафонова за безупречную работу на благо региона, вручив памятные адреса губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
«Фразеологизм про яйцо и курицу – это по сути о «Векторе» и Кольцово. Нам на двоих почти век, так мы говорим между собой и не разделяем юбилеи. Единство науки и города – это и есть сущность Кольцово, таким его и задумывал академик Лев Сандахчиев. Кольцово превращается в активную точку развития Новосибирской области, один из лучших наукоградов России», – отметил мэр р.п. Кольцово Николай Красников.
К поздравлениям также присоединились почетные гости сенатор РФ Александр Карелин, председатель СО РАН Валентин Пармон. Праздник собрал несколько тысяч человек.
Фото: ЦИНК, миннауки НСО
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