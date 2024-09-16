Новосибирский наукоград Кольцово отметил свой юбилей

Кольцово и ГНЦ ВБ «Вектор» отметили юбилеи – 45 и 50 лет со дня основания. Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев от имени губернатора Андрея Травникова вручил памятные адреса мэру Николаю Красникову и главе центра «Вектор» Александру Агафонову в честь юбилейных мероприятий, отметив, что наукоград поддерживает свой статус и становится одним из лучших в России.

На территории площадью 1936,52 га развивается комплекс взаимодополняющей инфраструктуры поддержки инноваций: Инновационный центр Кольцово, Бизнес-инкубатор, Центр коллективного пользования Биотехнопарка, Центр биотехнологии и вирусологии «Вектор», где создан центр геномных исследований мирового уровня.

В наукограде также создана современная социальная инфраструктура. Наряду с федеральной поддержкой правительство Новосибирской области ежегодно предоставляет субсидию местному бюджету наукограда на реализацию мероприятий, способствующих развитию научно-производственного комплекса и инфраструктуры. В частности, планируется строительство многофункционального культурного центра – конгресс-холла для проведения конференций, форумов и выставочных мероприятий, капитальный ремонт здания «Кольцовской школы №5 с углубленным изучением английского языка», поддержка ежегодного комплекса мероприятий в сфере биофармацевтики и биотехнологии наукограда Кольцово «Площадка открытых коммуникаций OpenBio».