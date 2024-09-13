На этих выходных Академгородок отпразднует свой день рождения

В эти выходные, 14 и 15 сентября, в Советском районе на нескольких площадках пройдет День Академгородка. О программе празднования сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

14 сентября — 10.00 в зимнем саду НДУ состоится пленэр художников Академгородка;

14 сентября — 15.30 в фойе малого зала НДУ «Артнаук. Художники» — открытие выставки ученых-художников;

14 сентября — 16.00 в малом зале НДУ «Артнаук. Театр» — показ спектаклей театров Академгородка;

15 сентября — 12.00 в ДК «Академия» состоится тематическая программа, посвященная Дню Академгородка: концерт «Отроки во Вселенной» образцового коллектива «Танцевальный центр «Облака».

15 сентября — 14.00 в большом зале НДУ «Артнаук. Гала-концерт» — ежегодный фестиваль творчества и талантов ученых институтов СО РАН, преподавателей и студентов НГУ;

15 сентября — 19.00 в фойе большого зала НДУ «Академический бал» со школой светского танца «Отражение».