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Когда в Новосибирске стартует отопительный сезон?

В первую очередь тепло дадут объектам здравоохранения и образовательным учреждениям.

pixabay.com

Отопительный сезон в Новосибирске официально начнется 16 сентября — постановление о переходе на зимний режим работы подписал мэр Максим Кудрявцев, сообщает издание VN.ru.

Организации с круглосуточным пребыванием детей и дошкольные образовательные организации, объекты здравоохранения начнут подключать к теплу с 16 сентября. Об этом сказано в постановлении о начале отопительного периода-2024/25, опубликованном на сайте городской администрации.

До многоквартирных жилых домов тепло начнет доходить с 18 сентября. Как заявляют в мэрии Новосибирска, дату начала отопительного сезона определили на основании прогнозов среднесуточной температуры наружного воздуха. По правилам, батареи должны включить, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8°С.

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