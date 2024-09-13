Какие новосибирские улицы перекроют из-за фестиваля бега?

В связи с проведением Сибирского фестиваля бега будут изменены схемы движения общественного транспорта.

С 8 часов до 19 часов 14 сентября будет временно ограничено движение транспорта по:

— Красному проспекту — на участке от ул. Каинской до ул. Гоголя;

— ул. Орджоникидзе — на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— Октябрьской магистрали — на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.

В связи с этим меняются схемы движения автобусные маршруты:

— № 8, 21, 54 — в прямом и обратном направлениях на участке от площади Инженера Будагова до Вокзальной магистрали: Красный проспект, ул. Советская, далее —по действующим схемам;

— № 95 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Фрунзе до ул. Гоголя: ул. Фрунзе, ул. Ольги Жилиной, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

— № 18 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, пл. Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее по действующей схеме;

— № 5, 28 — в прямом и обратном направлениях на участке от Октябрьского моста до ул. Гоголя: ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующим схемам;

— № 13 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Большевистской до ул. Гоголя: площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующей схеме;

— № 97, 98 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до ул. Гоголя: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, ул. Гоголя, далее — по действующим схемам;

— № 75 — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Кирова до Вокзальной магистрали: ул. Восход, ул. Большевистская, площадь Инженера Будагова, Красный проспект, ул. Советская, далее — по действующей схеме.