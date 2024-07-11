Новосибирская река Обь попала в рейтинг самых грязных рек страны

Обь вошла в список самых грязных рек России по результатам обзора Росгидромета, пишет Сиб.фм. В прошлом году высокий уровень загрязнения был зарегистрирован в 306 водных объектах страны, из них критически высокий уровень — в 162 случаях. На долю рек Волга и Обь приходилось 56 случаев всех загрязнений.

Наибольшее количество случаев загрязнения было отмечено в шести регионах, включая Новосибирскую область, где качество воды Новосибирского водохранилища, , согласно отчету Росгидромета, варьировалось от «загрязненная» до «грязная», в основном за счет соединений меди, цинка, марганца и алюминия, иногда с примесями нефтепродуктов.