В новосибирском микрорайоне Клюквенный планируют построить школу

В Новосибирской области определен подрядчик для возведения школы на площадке крупнейшего проекта комплексного развития территории, объявленного Правительством Новосибирской области – микрорайона Клюквенный.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов напомнил, что в регионе определен ряд площадок под КРТ, самая значимая из них площадью более 200 га расположена в Калининском районе Новосибирска – микрорайон Клюквенный. В общей сложности, здесь планируется построить более 1 млн кв.м жилья. Правительством региона и оператором проекта АО «АРЖС НСО» обеспечивается синхронизация жилищного строительства с созданием коммунальных сетей, дорог и первоочередных объектов образования и здравоохранения.

«Покупая жилье в новом микрорайоне, люди должны быть уверены, что на территории своевременно будут созданы все условия для комфортной жизни – дети будут обеспечены местами в детских садах и школах, для всего населения будет доступна медицинская помощь. Только на первом этапе реализации проекта КРТ Клюквенного запланировано строительство двух детских садов на 225 мест каждый, школы на 1100 учеников, а также поликлиники, рассчитанной на 780 посещений в смену. Уже состоялся конкурс на определение подрядчика на проектирование и строительство первой из трех запланированных школ. Победителем стал ООО ПКФ «Агросервис», который по контракту должен закончить строительство до конца марта 2027 года. Также объявлен конкурс на проектирование одного детского сада, идет отбор подрядчиков для обустройства улично-дорожной сети. Кроме того, уже выдано разрешение на строительство первого жилого дома, его получил один из застройщиков территории – компания из г. Омск АО «Завод сборного железобетона № 6».Все процессы синхронизированы и есть уверенность, что при реализации проекта будет в полной мере реализован принцип комплексного подхода при освоении территории», – отметил Дмитрий Тимонов.

В школе площадью более 20 тысяч кв.м. согласно проекту будут обустроены мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты технологии, домоводства, изобразительного искусства и черчения, лаборантские по биологии и химии, актовый зал на 540 мест, два спортзала. На прилегающей территории строители сделают спортивный стадион, футбольное поле и круговую беговую дорожку, несколько площадок для отдыха. В новом учреждении образования смогут обучаться 1 100 воспитанников – будущих жителей микрорайона.