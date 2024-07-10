Бердск и Кызыл-Кия стали городами-побратимами

Полномочный представитель президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев выразил заинтересованность в развитии связей региона с Новосибирской областью. В числе перспективных сфер: развитие взаимодействия в медицинской сфере, возобновляемой энергетике, промышленной кооперации, подготовка инженеров, специалистов для горно-рудной отрасли, перерабатывающей промышленности.

В ходе встречи состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между правительством Новосибирской области Российской Федерации и Аппаратом полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Киргизской Республики. Стороны определили, что сотрудничество необходимо осуществлять посредством расширения и укрепления связей в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, молодежной политики, культуры, спорта и туризма.