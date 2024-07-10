Бердск и Кызыл-Кия стали городами-побратимами

В ходе рабочей встречи новосибирского губернатора Андрея Травникова с делегацией Баткенской области Киргизской Республики заключено соглашение о сотрудничестве и установлении побратимских связей.
Работу делегации в Новосибирской области возглавил полномочный представитель президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.
Губернатор Андрей Травников обозначил основные направления сотрудничества региона с Киргизской Республикой. «Из тех направлений, которые у нас сложились – это торговля, поставки продукции сельского хозяйства, продукции машиностроения, в первую очередь – энергетического. Ваши ребята обучаются в наших университетах, у нас достаточно активный культурный обмен. Плотные взаимные контакты существуют между медиками и предприятиями, производящими лекарственные препараты и медицинские изделия. Есть потенциал для развития туризма, раскрытия всей Киргизской Республики для сибирских туристов», – подчеркнул глава региона.
Полномочный представитель президента Киргизской Республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев выразил заинтересованность в развитии связей региона с Новосибирской областью. В числе перспективных сфер: развитие взаимодействия в медицинской сфере, возобновляемой энергетике, промышленной кооперации, подготовка инженеров, специалистов для горно-рудной отрасли, перерабатывающей промышленности.
В ходе встречи состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между правительством Новосибирской области Российской Федерации и Аппаратом полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Киргизской Республики. Стороны определили, что сотрудничество необходимо осуществлять посредством расширения и укрепления связей в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, молодежной политики, культуры, спорта и туризма.
В присутствии губернатора Новосибирской области и полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области заключено соглашение о сотрудничестве и установлении побратимских связей между городами Бердск и Кызыл-Кия. Соглашение подписали глава города Бердск Роман Бурдин и мэр города Кызыл-Кия Асилбек Маткалыков. Предметом соглашения является сотрудничество в области экономики, образования, культуры, спорта, торговли.
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