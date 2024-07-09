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В Новосибирске определили застройщика для комплексного развития вокруг «Локомотив-Арены»

Частный сектор расселят, благоустроят берега озера Верховое и прилегающие территории.

телеграм-канал Максима Кудрявцева

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев написал в своем телеграм-канале о том, что на открытом аукционе определили застройщика для комплексного развития вокруг центра «Локомотив-Арена» .

«Конкуренция была острой, участие в аукционе принимали восемь компаний. Начальная цена выросла в 25 раз. Наибольшую цену предложила группа компаний «Брусника». Городской бюджет по итогам аукциона должен получить более 3 миллиардов рублей», — сообщил градоначальник.

Он отметил, что общая площадь участка составляет более 6,7 гектар. Частный сектор (более 50 домов) расселят, благоустроят берега озера Верховое (Надежда) и прилегающие территории.

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