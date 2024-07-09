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На Михайловской набережной в Новосибирске высадили душистые травы

Набережную украсили душица, герань, имбирная мята и другие растения.

мэрия Новосибирска

«Комнату ароматов» пополнили на тысячу растений: герань, душица, имбирная мята, флоксы, пижма, полынь, лесная герань, ориета, гвоздика, травянка.
 
Напомним, что новую концепцию озеленения Михайловской набережной реализовали шесть лет назад. Сейчас приступили к реконструкции, все ландшафтные решения сохраняются.

"Комната ароматов" – это знаковый объект Михайловской набережной, он пользуется популярностью у новосибирцев и гостей города. Люди приходят там фотографироваться. Проект придуман таким образом, чтобы растения цвели в разное время. Например, флоксы шиловидные цветут в мае. Тысячелистник и пижма – практически до самого октября», – рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МАУ «Дирекция городских парков» Татьяна Лавренко.

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