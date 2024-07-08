Новосибирскую область наградили за активное участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

8 июля в Москве завершает свою работу Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ. Накануне в 75-м павильоне состоялись торжественные церемонии награждения субъектов Российской Федерации, представивших свои экспозиции на выставке.

Награду за участие в выставке и памятную медаль за информационное сопровождение мероприятий этого масштабного проекта получила команда Правительства Новосибирской области и телеканала ОТС. В торжественной церемонии награждения принял участие министр экономического развития региона Лев Решетников. Он отметил, что по поручению Президента России выставка будет иметь продолжение, и в каждом регионе появятся представительства выставки – филиалы, собственные выставочные пространства, где будут также представлены ключевые достижения региона, проекты, программы, уникальные разработки и т.д. В каком формате в Новосибирской области будет существовать такая выставка – ещё предстоит разработать.