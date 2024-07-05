В Новосибирской области благоустроят больше 150 объектов в 2024 году

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Новосибирской области ведется благоустройство 155 объектов: 85 придомовых территорий, 70 общественных пространств, из них 8 объектов уже завершены.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Сергей Глебов проконтролировал выполнение работ по благоустройству в Новосибирске. «В этом году в рамках нацпроекта в регионе благоустраивается 155 объектов, из них 85 придомовых территорий и 70 общественных пространств. Это такое же количество, как и в прошлом году. Первые 8 объектов уже завершены, среди них – большая придомовая территория на ул. Авиастроителей 1 в Новосибирске», – сообщил Сергей Глебов.

Как рассказал заместитель министра, благоустройство придомовой территории по ул. Авиастроителей 1 выполнялось в 2023-2024 гг., в него вложено 27,3 млн рублей, в том числе средства собственников в размере 3,8 млн рублей. Выполнен ремонт дворовых подъездов, оборудование и ремонт пешеходных дорожек, тротуаров, обустроены и оборудованы детские и спортивные площадки, установлены беседка, скамейки, урны и ограждение, смонтировано новое освещение, выполнено озеленение.

По информации министерства ЖКХ и энергетики региона городу Новосибирску в этом году предоставлена субсидия 281 млн рублей на реализацию 32 объектов: 31 придомовой территории и 1 общественное пространство (парк Каменка).