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В Новосибирске обсуждают проект благоустройства для Сквера влюбленных

Каждый житель города может высказать свое мнение о будущем сквере на портале «Зеленый Новосибирск.

мэрия Новосибирска

Новосибирцев приглашают обсудить благоустройство Сквера влюблённых. На портале «Зеленый Новосибирск» до 18 июля продлится общественное обсуждение проекта благоустройства.
  
Сквер влюбленных расположен в микрорайне «Родники» на улице Тюленина, на территории в настоящее время отсутствует освещение, разрушены твердые покрытия и устарела уличная мебель.

Проектировщики предлагают выполнить следующие виды работ:

  • обновление твердых покрытий тротуаров и дорожек;
  • устройство системы освещения;
  • установку новых лавочек и урн;
  • установку новых МАФ (качели, арт-объекты, входная группа);
  • мероприятия по озеленению и цветочному оформлению.

Каждый житель может ознакомиться с проектом, а также оставить свои пожелания и задать вопросы в комментариях или отправить сообщения на почту: depculture54@gmail.com .

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