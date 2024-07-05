В Новосибирске обсуждают проект благоустройства для Сквера влюбленных

Новосибирцев приглашают обсудить благоустройство Сквера влюблённых. На портале «Зеленый Новосибирск» до 18 июля продлится общественное обсуждение проекта благоустройства.



Сквер влюбленных расположен в микрорайне «Родники» на улице Тюленина, на территории в настоящее время отсутствует освещение, разрушены твердые покрытия и устарела уличная мебель.

Проектировщики предлагают выполнить следующие виды работ:

обновление твердых покрытий тротуаров и дорожек;

устройство системы освещения;

установку новых лавочек и урн;

установку новых МАФ (качели, арт-объекты, входная группа);

мероприятия по озеленению и цветочному оформлению.

Каждый житель может ознакомиться с проектом, а также оставить свои пожелания и задать вопросы в комментариях или отправить сообщения на почту: depculture54@gmail.com .