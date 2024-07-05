В Новосибирске обсуждают проект благоустройства для Сквера влюбленных

Каждый житель города может высказать свое мнение о будущем сквере на портале «Зеленый Новосибирск.
Новосибирцев приглашают обсудить благоустройство Сквера влюблённых. На портале «Зеленый Новосибирск» до 18 июля продлится общественное обсуждение проекта благоустройства.
Сквер влюбленных расположен в микрорайне «Родники» на улице Тюленина, на территории в настоящее время отсутствует освещение, разрушены твердые покрытия и устарела уличная мебель.
Проектировщики предлагают выполнить следующие виды работ:
- обновление твердых покрытий тротуаров и дорожек;
- устройство системы освещения;
- установку новых лавочек и урн;
- установку новых МАФ (качели, арт-объекты, входная группа);
- мероприятия по озеленению и цветочному оформлению.
Каждый житель может ознакомиться с проектом, а также оставить свои пожелания и задать вопросы в комментариях или отправить сообщения на почту: depculture54@gmail.com .
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