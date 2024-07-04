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В Новосибирске стартовал второй этап благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев»

Завершить работы планируют к середине сентября этого года.

телеграм-канал мэрии Новосибирска

Подрядная организация приступила к подготовительным работам на территории сквера «Сибиряков-Гвардейцев»: выставляют отметки и трассировку дорожно-тропиночной сети, производят демонтаж основания.

В рамках выполнения второго этапа предусмотрены работы по устройству твердых покрытий дорожно-тропиночной сети. Завершение работ – 15 сентября 2024 года.

В прошлом году был выполнен первый этап благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев», в рамках которого выполнили работы с зелеными насаждениями, устройство новой линии наружного освещения и прокладку инженерных коммуникаций для оснащения комплексом систем технической безопасности (видеонаблюдение).

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