В Новосибирске стартовал второй этап благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев»

Подрядная организация приступила к подготовительным работам на территории сквера «Сибиряков-Гвардейцев»: выставляют отметки и трассировку дорожно-тропиночной сети, производят демонтаж основания.



В рамках выполнения второго этапа предусмотрены работы по устройству твердых покрытий дорожно-тропиночной сети. Завершение работ – 15 сентября 2024 года.



В прошлом году был выполнен первый этап благоустройства сквера «Сибиряков-Гвардейцев», в рамках которого выполнили работы с зелеными насаждениями, устройство новой линии наружного освещения и прокладку инженерных коммуникаций для оснащения комплексом систем технической безопасности (видеонаблюдение).