Новосибирский пляж «Наутилус» переведен в рекреационную зону

Пляж «Наутилус» и участок возле котлована «Горский» перевели в рекреационную зону, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.



Градоначальник напомнил, что когда-то здесь планировалось вести строительство. Однако отныне зеленые территории защищены – в Генплан внесены изменения, которые не позволяют строить капитальные здания.



По словам главы Новосибирска, проект уже прошел публичные слушания, на прошедшей сессии его поддержали городские депутаты.