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Новосибирский пляж «Наутилус» переведен в рекреационную зону

В Генеральный план города внесены изменения, которые не позволят строить здесь капитальные здания.

pixabay.com

Пляж «Наутилус» и участок возле котлована «Горский» перевели в рекреационную зону, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Градоначальник напомнил, что когда-то здесь планировалось вести строительство. Однако отныне зеленые территории защищены – в Генплан внесены изменения, которые не позволяют строить капитальные здания.

По словам главы Новосибирска, проект уже прошел публичные слушания, на прошедшей сессии его поддержали городские депутаты.

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