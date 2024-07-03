Новосибирск попал в десятку городов-миллионников с высоким уровнем цифровизации

Новосибирск занял седьмое место в топ-10 городов-миллионников России по рейтингу цифровизации Минстроя РФ. Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства – «IQ городов» подведены по результатам 2023 года.

«Новосибирск официально подтвердил статус одного из самых умных городов России, заняв седьмое место в рейтинге «IQ городов». За полученной оценкой стоит большая командная работа по повышению качества жизни горожан, которым цифровые и инфраструктурные решения помогают создать комфортные условия проживания в городе в различных сферах: от здравоохранения и образования до безопасности, развития городской среды и жилищно-коммунального хозяйства. Текущий результат – хорошая мотивация к новым достижениям, которые потребуют правильных решений и слаженной работы представителей всех отраслей», – отметил начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Максим Русин.



Город продолжает цифровую трансформацию муниципалитета. В каждой отрасли ведётся работа по оптимизации управленческих процессов и цифровизации городского хозяйства. Стратегическая задача – выйти в лидеры. С 2024 года Новосибирск приступил к подготовке и реализации совместных проектов с правительством региона.