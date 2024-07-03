В Новосибирской области состоится большой авиационный фестиваль в конце июля

Авиационные пилотажные группы, выставка техники и оркестр – Новосибирская область готовится к ежегодному авиационному фестивалю. Его программу обсудили на заседании организационного комитета.

28 июля в Новосибирской области на аэродроме «Мочище» пройдет традиционный авиационный фестиваль. Он будет посвящен 120-летию со дня рождения легендарного лётчика-испытателя В.П. Чкалова, 110-летию ПВО России и 95-летию гражданской авиации Западной Сибири.



«Авиационный фестиваль является брендом нашего региона, ежегодно он собирает тысячи зрителей. Ежегодно организаторы стараются сделать авиационный фестиваль интересным для зрителей, программа фестиваля наполняется сопутствующими мероприятиями», – подчеркнул заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.



По словам организаторов, в этом году ожидается один из сильнейших состав участников. Подготовка к фестивалю региональной общественной организацией авиации общего назначения «Аэродром Мочище» совместно с министерством физической культуры и спорта региона ведется несколько месяцев. Запланированы и дали согласие на участие практически все заявленные авиационные группы – это авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи», воздушные суда ВКС России, авиационная пилотажная группа эскадрилья «Русь», авиационная пилотажная группа «Барсы».



В целом в фестивале примут участие различные авиационные компании и частные пилоты, всего порядка 400 человек, 80 самолётов и вертолётов, 70 парашютистов.



Также в программе пролёты вертолётов Робинсон и МИ-2, выброска парашютистов, выставки авиационной и автомобильной техники, различные детские аттракционы, развлекательные мероприятия, полевая кухня, ярмарка сувенирной продукции и летние кафе. Также зрителей ожидает праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и солистов Новосибирской государственной филармонии. Вход для зрителей свободный.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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Фото: Страница «ВКонтакте» пилотажной группы «Русь»