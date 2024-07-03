Губернатор Новосибирской области представил туристический потенциал региона на выставке-форуме «Россия»

В настоящее время Новосибирская область по объему туристического потока – почти три миллиона поездок в год – занимает первое место в Сибири и входит в десятку лучших в СФО. Впечатляющий рост произошёл за последние годы: только за 2023 год объём платных услуг туристической отрасли региона вырос почти до 18 миллиардов рублей (с приростом к 2022-му году на 72%, а по сравнению с 2020-м годом рост — в 3,5 раза).

За счёт чего этого удалось достичь, рассказал губернатор Андрей Травников на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дней туризма в регионах СФО.

«Первое, за счёт, конечно, развития транспортной доступности. Новосибирск находится на перекрёстке дорог — автомобильных, железнодорожных, водных, но самое главное для современного человека — на перекрёстке авиационных дорог. Аэропорт Толмачёво имени Александра Ивановича Покрышкина — крупнейший региональный хаб. Его маршрутная сеть сегодня насчитывает 84 направления.

Конечно, развивая эту возможность, мы несколько лет назад, в первую очередь, ориентировались на выездной туризм. Но наступила пандемия, и россияне обратили взор на родную страну. Туристическая инфраструктура откликнулась, и сегодня наша область открывается как для гостей нашего региона, так и для новосибирцев. И мы стараемся предоставить новые продукты, новые направления», — сообщил Андрей Травников.

Еще одно конкурентное преимущество Новосибирской области – высокая концентрация научных разработок и технологий. Наш регион одним из первых при поддержке Минобрнауки России запустил научно-популярный маршрут. Его участники могут прогуляться по НГУ и интерактивному музею «Эволюция земли», пройти по самой умной улице в мире – проспекту академика Лаврентьева: здесь находится около 20 научных организации. В Институте цитологии и генетики СО РАН гости участвуют в мастер-классе по извлечению ДНК из банана, в Институте ядерной физики СО РАН – смотрят, как строится ускоритель частиц для первого в мире синхротрона поколения 4+.