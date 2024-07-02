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Сколько многоквартирных домов в Новосибирске капитально отремонтируют в этом году?

К началу июля уже отремонтировали 130 объектов.

pxhere.com

В Новосибирске в этом году капитально отремонтируют 420 многоквартирных домов. В ходе ремонта обновят фасады, крыши, подвалы, системы холодного и горячего водоснабжения, отопление, канализацию, сети электроснабжения, сохранив исторических облик зданий.

К 1 июля отремонтировано 130 объектов. Большинство из них расположены в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах. Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, на сегодня работы идут в 248 домах.

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