Сколько многоквартирных домов в Новосибирске капитально отремонтируют в этом году?

В Новосибирске в этом году капитально отремонтируют 420 многоквартирных домов. В ходе ремонта обновят фасады, крыши, подвалы, системы холодного и горячего водоснабжения, отопление, канализацию, сети электроснабжения, сохранив исторических облик зданий.



К 1 июля отремонтировано 130 объектов. Большинство из них расположены в Кировском, Ленинском и Дзержинском районах. Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, на сегодня работы идут в 248 домах.