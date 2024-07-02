В мэрии Новосибирска представили дизайн-проект будущего сквера имени Эдуарда Артемьева

Элементы клавиш и круговой партитуры будут отражены в концепции будущего сквера имени Эдуарда Артемьева — в городской администрации представили дизайн-проект новой зеленой локации.

Одной из идей проекта является графическая партитура Эдуарда Артемьева к фильму "Солярис" – все элементы сквера будут выполнены в форме колец.

Кустарники, покрытия и городскую мебель расположат таким образом, чтобы они зрительно напоминали клавиши музыкальных инструментов.