В мэрии Новосибирска представили дизайн-проект будущего сквера имени Эдуарда Артемьева

Кустарники, покрытия и мебель расположат так, чтобы визуально они напоминали клавиши музыкальных инструментов.
Элементы клавиш и круговой партитуры будут отражены в концепции будущего сквера имени Эдуарда Артемьева — в городской администрации представили дизайн-проект новой зеленой локации.
Одной из идей проекта является графическая партитура Эдуарда Артемьева к фильму "Солярис" – все элементы сквера будут выполнены в форме колец.
Кустарники, покрытия и городскую мебель расположат таким образом, чтобы они зрительно напоминали клавиши музыкальных инструментов.
Новое общественное пространство будет наполнено музыкальной тематикой, электронной музыкой на интерактивных площадках, а также природным пением птиц – в сквере добавят зеленых насаждений, посадят кустарники и плодовые деревья, чтобы привлекать больше пернатых.
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