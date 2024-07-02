На дорожную разметку пластиком в Новосибирске потратят 125 миллионов рублей

Дорожную разметку термопластиком нанесли на площади Ленина к Дню города. Также большое внимание для разметки этим материалом уделяется магистральным дорогам, дорогам возле школьных учреждений и местам концентрации ДТП.



«В этом году на пластик предусмотрено две статьи бюджета: 65 млн рублей на подходы к школам (так называемые безопасные маршруты) и 60 млн – на места концентрации ДТП и магистральные улицы. Работы по нанесению пластиком начаты с учетом погодных условий примерно две недели назад, когда уже прогрелся асфальт и установилась стабильная плюсовая температура. До этого времени мы делали разметку краской. Краску наносит непосредственно наше учреждение, а пластик – подрядчики. На сегодня краской нанесли более 1,5 млн погонных метров», – рассказал начальник отдела организации дорожного движения МБУ «ГЦОДД» Валерий Белкин.



Работы по нанесению дорожной разметки, как краской, так и пластиком, планируется завершить до конца летнего сезона. По контракту с подрядчиком сроки завершения работ на безопасных маршрутах – конец августа, но при благоприятных условиях их могут завершить уже в середине последнего летнего месяца.



Термопластик считается более долговечным материалом. Гарантия на краску примерно три месяца, а на пластик в зависимости от высоты – от шести месяцев до года. Помимо этого, у него в составе есть светоотражающие элементы: стеклянные микрошарики, которые есть как сверху разметки для большего светоотражения, так и внутри. При стирании верхнего слоя наружу выходят шарики, которые находятся внутри. Таким образом, свойства по светоотражению не теряются в течение всего гарантийного срока.



По словам исполнительного директора подрядной организации ООО «СибСмэп» Натальи Чернявской, сейчас разметку пластиком в городе ведут две бригады, все машины новые, современные. Параллельно выполняется разметка пешеходных переходов и линейная. Работы ведутся ближе к ночи и непосредственно в ночное время. Задействовано более 10 человек. Такое время выбирается для повышения скорости и для проведения работ без полного перекрытия движения транспорта: пластик при нанесении застывает примерно в течение 5 минут, и на участке можно открывать движение.



В этом году на дорожное полотно города наносится новая марка термопластика. «Этот материал мы пробуем первый раз и будем за ним наблюдать. Производитель российский. По всем лабораторным показателям он проходит, все в норме, поэтому мы ждем хороших показателей по гарантийным моментам. Выбран этот материал, потому что он долговечный, на него, из практики мы, как подрядчики, даем гарантию целый год. Если что-то случится, будем восстанавливать за свой счет», – отметила Наталья Чернявская.