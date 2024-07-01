Новосибирцы обменяли на мороженое 257 килограммов батареек и 195 килограммов пластиковых крышечек

257 кг батареек и 195 кг пластиковых крышечек обменяли новосибирцы на ягодный пломбир в Центральном парке.



Деньги, вырученные от продажи крышечек, пойдут на благотворительность. На них купят слуховые аппараты для детей-подопечных из фонда «Счастье слышать». Об этом сообщили организаторы экологической акции – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города мэрии.



Следующее дежурство экомобиля МУП «САХ» у входа в Центральный парк запланировано на 27 июля с 12.00 до 15.00.