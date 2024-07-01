В Новосибирской области за два года создано более 600 новых мест детского отдыха

В Новосибирской области за 2023-2024 годы открыты шесть новых организаций отдыха и оздоровления детей на 638 мест. Один из позитивных примеров создания дополнительных мест в детских оздоровительных лагерях – ДОЛ «Сибберри Клуб». Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева ознакомилась с работой нового лагеря и рассказала о ходе летней оздоровительной кампании детей в регионе.

«Обеспечение безопасного, активного и интересного отдыха детей в летний период – один из важнейших приоритетов работы правительства региона. В июне в регионе работало 970 организаций детского отдыха – это загородные, палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием. Отрадно, что в регионе открываются новые лагеря, так за 2023-2024 годы в Новосибирской области открыты 6 новых организаций. Вновь созданные лагеря отвечают всем необходимым требованиям и внесены в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, при чем требования по безопасности, организации питания, отдыха, образовательных процессов одинаковы для всех, вне зависимости от формы собственности. Всего в реестр включено 66 загородных организаций, включая 11 детских палаточных и 14 частных лагерей, в том числе в этом году был включен новый частный лагерь «Сибберри клуб», – прокомментировала Елена Бахарева.