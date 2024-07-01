В Новосибирской области за два года создано более 600 новых мест детского отдыха

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, что в июне в регионе работало 970 организаций детского отдыха – это загородные, палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием.
В Новосибирской области за 2023-2024 годы открыты шесть новых организаций отдыха и оздоровления детей на 638 мест. Один из позитивных примеров создания дополнительных мест в детских оздоровительных лагерях – ДОЛ «Сибберри Клуб». Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева ознакомилась с работой нового лагеря и рассказала о ходе летней оздоровительной кампании детей в регионе.
«Обеспечение безопасного, активного и интересного отдыха детей в летний период – один из важнейших приоритетов работы правительства региона. В июне в регионе работало 970 организаций детского отдыха – это загородные, палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием. Отрадно, что в регионе открываются новые лагеря, так за 2023-2024 годы в Новосибирской области открыты 6 новых организаций. Вновь созданные лагеря отвечают всем необходимым требованиям и внесены в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей, при чем требования по безопасности, организации питания, отдыха, образовательных процессов одинаковы для всех, вне зависимости от формы собственности. Всего в реестр включено 66 загородных организаций, включая 11 детских палаточных и 14 частных лагерей, в том числе в этом году был включен новый частный лагерь «Сибберри клуб», – прокомментировала Елена Бахарева.
В числе вновь открытых в регине в 2023 году – лагеря «Цивилизация» и «Спецназ дети. Новосибирск» в Маслянинском районе, палаточный лагерь «Юнармеец» на базе школы в Новосибирской районе. В 2024 году открылись палаточный городок на базе образовательного парка О. Кошевого, палаточный лагерь «Звездный берег» на базе школы в Мошковском районе. Стационарный загородный лагерь «СИББЕРИ КЛУБ» также открыт в текущем году, он рассчитан на 240 детей. Данный лагерь располагает современной инфраструктурой и подходами к организации детского отдыха и оздоровления. На территории комплекса, составляющей 12 га, расположены жилые корпуса с удобствами в номерах, ресторан с детским и взрослым меню, круглогодичный медблок, круглосуточная охрана, собственная котельная, площадки для спорта и творчества, включая кукольный шатер, мультифункциональную спортплощадку, беговую дорожку, футбольное поле. В лагере проведена уже одна летняя смена продолжительностью 11 календарных дней для 42 детей. С 20 июня состоялся второй заезд для 78 детей.
Как отметил учредитель ДОЛ "Сибберри Клаб" Станислав Беляев, для создания такого учреждения важна поддержка власти, он поблагодарил министерство труда и социального развития Новосибирской области за содействие в подготовительной работе для открытия лагеря.
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