Новосибирцы устроили большую уборку топляка на пляже «У моря Обского»

Новосибирские работники культуры и добровольцы собрали восемь тонн топляка на пляже «У моря Обского». Со второй волной паводка в Новосибирское водохранилище попадает большое количество потопленных деревьев, и местами городские пляжи загромождены остатками древесины. Купание и отдых на берегу становится опасным.



В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии организовали на выходных добровольческую акцию по очистке пляжа «У моря Обского», на призыв откликнулись более 30 человек. На берегу к уборке пляжа присоединились отдыхающие новосибирцы.

«Такие крупные выбросы древесины происходят периодически и всегда в разных местах. В этом году часть пляжа заполнилась потопленными деревьями буквально за минуты. Перед выходными нужно было срочно расчищать территорию, чтобы избежать случаев травматизма. В субботу вечером мы обратились к новосибирцам в социальных сетях и получили вдохновляющую обратную связь – утром на берегу собрались более 30 волонтеров. Когда началась расчистка, к нам присоединись десятки отдыхающих. Новосибирцы помогали целыми семьями, взрослые доставали крупные брёвна, дети убирали щепу и мелкие ветки на песке. Вместе мы сделали доброе и ценное дело для города. Благодарим всех за участие и поддержку!», – рассказала и. о. заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Дара Разживина.



За три часа общими усилиями сотрудников департамента, администрации Советского района, депутатов и волонтёров на территории пляжа собрали восемь тонн приплывшего мусора. В будни в Дирекции городских парков организовали вывоз собранного топляка.