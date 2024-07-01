На левом берегу Новосибирска заменят 20% тепломагистралей

Как отметил директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев, возникавшие в зимний период нештатные ситуации отработаны, контрольные и ремонтные направления усилены. В настоящее время в среднем те участки, которые подлежат ремонту и замене, составляют от 15 до 20% от длины обследуемых участков. Для эффективного и своевременного ремонта теплотрасс была разработана специальная программа «Надежный левый берег», которая сейчас реализуется сразу по нескольким направлениям.

Всего в текущем году ремонту подлежат около 70 км коммуникаций в эксплуатации СГК, из них 34 км трубопроводов подрядчики компании заменят полностью. В ходе выездного контрольного мероприятия был продемонстрирован метод современной роботизированной внутритрубной диагностики тепломагистрали неразрушающими способами. Он позволяет выявить коррозию как внутри трубы, так и снаружи, целостность швов, информация о потенциальных дефектах выводится на монитор. Цифровой анализ позволяет принять решение о необходимости ремонта. Это одно из направлений работы по повышению надежности теплоснабжения левого берега Новосибирска.

Протяженность проверяемых трубопроводов – 27,5 км теплосетей левого берега из запланированных 33 км. Это 13 основных магистралей в левобережной части города. Объем выше прошлогоднего примерно в 10 раз. Уже проверено около 10 км – это теплосети по улицам Фрунзе, Ватутина, Пархоменко, ул. Ударная, пл. Райсовета, ул. Троллейная, 3-й Пермский переулок.