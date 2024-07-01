18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На левом берегу Новосибирска заменят 20% тепломагистралей

Такое решение было принято после роботизированной диагностики.

nso.ru

В Новосибирске проводится обследование коммунальных сетей для подготовки к зиме. Заместитель губернатора Сергей Сёмка принял участие в контрольных мероприятиях по внутритрубной диагностике тепломагистрали по ул. Троллейная, по результатам проверки в план сезонных ремонтных работ будут включены дополнительные участки.

«Проверка коммуникаций, безусловно, очень важна для обеспечения энергетической безопасности в зимний период для любого города, особенно такого крупного, как Новосибирск. Необходимо своевременно проверять и менять коммуникации, чтобы избегать аварийных ситуаций. Мониторинг ситуации позволяет комиссии изучить «скелет» основных магистральных сетей, обеспечивающий энергетическую безопасность города. По результатам сегодняшних обследований в план ремонтов будут включены дополнительные мероприятия для проверки и проведения работ. Также в планах городских властей и энергокомпании – своевременная замена оборудования, рассечение участков теплоснабжения, регулирование на теплоисточниках, проверка приборов регулирования у потребителей непосредственно перед отопительным сезоном, также важна работа с управляющими компаниями», – прокомментировал Сергей Сёмка. 

nso.ru

Как отметил директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев, возникавшие в зимний период нештатные ситуации отработаны, контрольные и ремонтные направления усилены. В настоящее время в среднем те участки, которые подлежат ремонту и замене, составляют от 15 до 20% от длины обследуемых участков. Для эффективного и своевременного ремонта теплотрасс была разработана специальная программа «Надежный левый берег», которая сейчас реализуется сразу по нескольким направлениям. 

Всего в текущем году ремонту подлежат около 70 км коммуникаций в эксплуатации СГК, из них 34 км трубопроводов подрядчики компании заменят полностью. В ходе выездного контрольного мероприятия был продемонстрирован метод современной роботизированной внутритрубной диагностики тепломагистрали неразрушающими способами. Он позволяет выявить коррозию как внутри трубы, так и снаружи, целостность швов, информация о потенциальных дефектах выводится на монитор. Цифровой анализ позволяет принять решение о необходимости ремонта. Это одно из направлений работы по повышению надежности теплоснабжения левого берега Новосибирска. 

Протяженность проверяемых трубопроводов – 27,5 км теплосетей левого берега из запланированных 33 км. Это 13 основных магистралей в левобережной части города. Объем выше прошлогоднего примерно в 10 раз. Уже проверено около 10 км – это теплосети по улицам Фрунзе, Ватутина, Пархоменко, ул. Ударная, пл. Райсовета, ул. Троллейная, 3-й Пермский переулок.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: