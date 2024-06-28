В корпусе поточных аудиторий нового кампуса НГУ началась чистовая отделка

Штукатурные работы по всему корпусу поточных аудиторий уже выполнены на 100%, началась стадия чистовой отделки помещений. Здание относится к объектам второй очереди кампуса мирового уровня НГУ. В аудиториях сейчас монтируются потолки, выполняется укладка керамической плитки на стенах, монтируется оборудование.

«Строящийся кампус НГУ можно смело называть кампусом Академгородка. Он позволит создать современную инфраструктуру для образовательной и научно-исследовательской деятельности. В число объектов строящегося кампуса входят учебный корпус СУНЦ НГУ и досуговый центр СУНЦ НГУ, корпус поточных аудиторий с многофункциональным пространством и современной научной библиотекой, общежития, комнаты, оснащенные современной мебелью и техникой, учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ, а также научно-исследовательский центр в НГУ, в которых будут проводиться исследования по передовым направлениям. Таким образом, создание кампуса укрепит позиции Новосибирской области как ведущего образовательного и научно-исследовательского центра страны», – прокомментировал заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.