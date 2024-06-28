В корпусе поточных аудиторий нового кампуса НГУ началась чистовая отделка

Также строители уже вышли на этап благоустройства территории.
Штукатурные работы по всему корпусу поточных аудиторий уже выполнены на 100%, началась стадия чистовой отделки помещений. Здание относится к объектам второй очереди кампуса мирового уровня НГУ. В аудиториях сейчас монтируются потолки, выполняется укладка керамической плитки на стенах, монтируется оборудование.
«Строящийся кампус НГУ можно смело называть кампусом Академгородка. Он позволит создать современную инфраструктуру для образовательной и научно-исследовательской деятельности. В число объектов строящегося кампуса входят учебный корпус СУНЦ НГУ и досуговый центр СУНЦ НГУ, корпус поточных аудиторий с многофункциональным пространством и современной научной библиотекой, общежития, комнаты, оснащенные современной мебелью и техникой, учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ, а также научно-исследовательский центр в НГУ, в которых будут проводиться исследования по передовым направлениям. Таким образом, создание кампуса укрепит позиции Новосибирской области как ведущего образовательного и научно-исследовательского центра страны», – прокомментировал заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Строители также вышли на этап благоустройства территории. Кроме того, ведутся работы по сопряжению главного входа корпуса с улицей Пирогова. Конструкции наземного перехода между корпусом поточных аудиторий и учебным корпусом уже установлены. Работы по обустройству входа, который соединит существующий учебный корпус и новый корпус поточных аудиторий, планируется начать в середине июля.
В рамках обеспечения транспортной доступности кампуса в 2024 году планируется благоустройство автомобильной дороги по улице Пирогова, ремонт автомобильной дороги по улице Ильича, а также выполнение проектных работ по комплексному ремонту автомобильных дорог по проспектам Академика Коптюга и Университетскому.
«В соответствии с поручением министра науки и высшего образования РФ в настоящее время осуществляется благоустройство автомобильной дороги по улице Пирогова. Проектом предусмотрено в том числе восстановление и замена бортовых дорожных камней, ремонт тротуаров, восстановление газонов, создание велодорожки. Вместе с тем, развитие транспортной инфраструктуры в части строительства автомобильной дороги от остановочной платформы «Университетская» и транспортно-пересадочного узла «Университетский проспект» до пересечения улиц Жемчужной и Университетского проспекта, а также обустройства транспортно-пересадочного узла «Университетский проспект» позволит студентам и научно-преподавательскому составу НГУ, сотрудникам научных институтов, а также жителям города и области беспрепятственно, безопасно, и в возможно короткие сроки, добираться из Новосибирска и близлежащих населенных пунктов до университета и обратно», – подчеркнула Ирина Мануйлова.
Площадь корпуса поточных аудиторий – 16,4 тысяч кв. м, помещения позволят вместить до 1700 студентов. Параллельно возводятся объекты второй очереди кампуса – учебно-научный центр Института медицины НГУ и научно-исследовательский центр НГУ.
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