Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев — об усилении безопасности на День города

«Получаю от горожан жалобы на нарушения, связанные с электросамокатами. Чтобы исключить инциденты и травмы, рассмотрим возможность ограничить в День города их движение в местах массового пребывания людей на праздничных мероприятиях», — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



Также глава города написал, что после праздника новосибирцев развезет дополнительный транспорт. От парка «Арена» будут организованы автобусные маршруты до станций метро «Речной вокзал» и «Площадь Маркса».



Мэр отметил, что на Октябрьском мосту сейчас ведутся ремонтные работы, в том числе ремонт тротуаров. Чтобы избежать риска выхода людей на проезжую часть, установим информационные таблички и ограничительные турникеты для пешеходов, на входе будут дежурить дружинники.