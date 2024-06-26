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Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев — об усилении безопасности на День города

В том числе градоначальник отметил, что в местах праздничных мероприятий планируется ограничить движение электросамокатов.

pxhere.com

«Получаю от горожан жалобы на нарушения, связанные с электросамокатами. Чтобы исключить инциденты и травмы, рассмотрим возможность ограничить в День города их движение в местах массового пребывания людей на праздничных мероприятиях», — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Также глава города написал, что после праздника новосибирцев развезет дополнительный транспорт. От парка «Арена» будут организованы автобусные маршруты до станций метро «Речной вокзал» и «Площадь Маркса».

Мэр отметил, что на Октябрьском мосту сейчас ведутся ремонтные работы, в том числе ремонт тротуаров. Чтобы избежать риска выхода людей на проезжую часть, установим информационные таблички и ограничительные турникеты для пешеходов, на входе будут дежурить дружинники.

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