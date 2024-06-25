В Новосибирске появились первые «умные» пешеходные переходы

Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города Новосибирска. Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» и направлен на снижение дорожно-транспортного травматизма.

Первые интеллектуальные комплексы появились в Октябрьском и Калининском районах областного центра. Интеллектуальный комплекс состоит из видеодетектора, светодиодного прожектора, информационного табло «Пешеход», проектора для дорожной разметки.



«Умный» пешеходный переход потому и умный, что срабатывает автоматически, когда человек приблизился к проезжей части. При помощи технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения система распознает пешехода, загорается специальное световое табло с надписью «Пешеход», включается подсветка и горизонтальная проекция разметки. Это позволяет водителю своевременно заметить человека на дороге и снизить скорость, остановиться. Особенно это важно в темное время суток. Подобные комплексы – положительная общемировая практика. Их установка особенно актуальна в небольших микрорайонах, где нецелесообразно ставить светофор», – рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Антон Лошаков.