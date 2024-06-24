Андрей Травников — о необходимом ужесточении контроля в сфере благоустройства территорий

Губернатор провел оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о реализации проектов благоустройства в Новосибирской области в 2024 году выступил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Андрей Травников подчеркнул, что работы по благоустройству ведутся в большом объёме как по федеральным проектам, так и по региональным программам: «Мы эту высокую планку не снижаем, а только повышаем. Это находит положительный отклик у жителей наших городов и посёлков – люди хотят жить в красивой, благоустроенной среде. Это приятная созидательная работа для руководителей на местах, но не все наши подрядчики – ответственные и добросовестные. Некоторые берутся за объекты, не в состоянии качественно выполнять работы и реализовывать те контракты, которые подписывают. А с учётом того, что объём работ по благоустройству колоссальный, спрос на качественных подрядчиков растёт. На этом фоне недобросовестные исполнители создают нам проблемы. Иногда и наши заказчики торопятся, впопыхах готовят проектную и конкурсную документацию – это тоже осложняет работу.



Наш прежний подход – дотягивать и завершать работы любым способом – будем менять. Это оправдано для некрупных по масштабам проектов. Можно уже проявлять максимальную жёсткость и требовать от подрядчика выполнения работ любыми способами, вплоть до расторжения контрактов. Бояться этого не надо, потому что, как показывает опыт последних лет, мы ничего в этом случае не теряем. Примеры у нас были, и самый близкий – Первомайский сквер в Новосибирске. Предлагаю этот подход в отношении объектов благоустройства применять максимально жёстко, иначе мы ситуацию не переломим, и нахлебники, с которыми приходится нянчиться, будут плодиться и дальше. Ни один начатый проект мы не заморозим, всё поможем завершить, но зато те, кто нас подводит, будут однозначно наказаны.