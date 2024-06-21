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И снова за 30: синоптики предупредили новосибирцев о возращении аномальной жары

После недолгой прохладной передышки нас ждут знойные выходные.

По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в выходные в Новосибирске ожидается очень жаркая погода. 22 июня синоптики обещают до +31 днем, 23 июня – до +32.

Возможны возникновения ландшафтных пожаров, несчастные случаи на воде, нарушения в работе систем электроснабжения из-за перегрева, увеличение количества ДТП.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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