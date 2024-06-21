И снова за 30: синоптики предупредили новосибирцев о возращении аномальной жары

По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в выходные в Новосибирске ожидается очень жаркая погода. 22 июня синоптики обещают до +31 днем, 23 июня – до +32.



Возможны возникновения ландшафтных пожаров, несчастные случаи на воде, нарушения в работе систем электроснабжения из-за перегрева, увеличение количества ДТП.



Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.