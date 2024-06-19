Новосибирцам рассказали, как безопасно пожарить шашлык

В Новосибирске стартовал сезон шашлыков и мангалов. Многие любят готовить мясо на углях. По оценкам специалистов, 99 % лесных пожаров возникают по вине человека, а мясо на костре обеспечивает половину случаев возгораний. Как жарить шашлык безопасно?

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, год назад в одном из дачных обществ Новосибирской области костер для шашлыка при ветре силой 20 м/с дал пожар площадью 5 га уже через 40 минут.

Пользоваться мангалом, то есть готовить на углях, нельзя в лесах и рядом с ними, а использовать открытый огонь запрещено на даче в том числе. Нарушение правила грозит штрафом до 5 тысяч рублей для физических лиц.

Если готовите шашлык, ставьте рядом ведро с водой, чтобы потушить огонь одномоментно.

Будьте осторожны со средствами для розжига в бутылках из тонкого пластика. Они плавятся в руках и могут неожиданно взорваться. Не плещите его на раскаленные угли.

Не оставляйте бутылки. Солнечные лучи, проходя через стекло, могут воспламенить сухую траву или бумагу.

Одноразовые мангалы нужно использовать один раз. Ко второму стенки гнутся, он может упасть и загореться.

Специалисты новосибирского «Горзеленхоза» отметили основный факторы, наносящие вред окружающей среде.

1. Нельзя оставлять объедки в лесу или в парке. Недоеденное мясо может привлечь хищников, те же лисы — главный природный носитель бешенства.

2. Унесите пластик. Для природы губителен и одноразовый стаканчик, и мусорный пакет, зацепившийся на дерево. Пластиковые столовые приборы могут поранить зверей. При длительном разложении они будут выделять крошечные частицы микропластика, которые при попадании в живые организмы могут вызвать мутации.

Старое походное правило: все, что горит, сжечь, что не горит — унести, в случае с пластиком не работает. Нужно не сжечь, а донести до мусорного бака, а потом утилизировать.

3. Уберите после себя. После пикника полянка должна стать чище. В лесу дворников нет. Сюда приятно будет вернуться через неделю.