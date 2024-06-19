Новосибирску — 131 год: какие активности ждут жителей в День города?

131-й день рождения города будут одновременно праздновать на Михайловской набережной и в парке «Арена». Летом новосибирцы смогут посетить новый масштабный праздник День Оби, традиционные Обские фестивали и историческую реконструкцию на улице Чаплыгина — о главных культурных событиях сезона в пресс-центре ТАСС рассказала руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

Сейчас в Новосибирске идет активная подготовка к празднованию Дня молодёжи и Дня города. 29 июня в парке «Арена» с 12.00 до 22.00 состоится главный молодёжный день под общим девизом «Объединяем Россию». На сцене выступят молодые исполнители, кавээнщики и шоу «Истории большой страны». Хедлайнером мероприятия станет популярная новосибирская группа «Айвазовский Оркестра». На территории парка разместятся зрелищные тематические площадки: семейное пространство, танцевальные батлы, граффити-джем, «Аллея возможностей» для молодых общественников и добровольцев, фестиваль короткометражного кино «Вкратце», активности для любителей спорта. Кульминацией праздника станет подведение итогов конкурса «Молодежная столица Новосибирской области».

На Михайловской набережной в этот день состоится программа «Новосибирск спортивный»: гостей и участников ждёт зарядка с олимпийскими чемпионами, гонка с препятствиями «Сибирский предел», активности от фитнес-клубов города, фестиваль электронной музыки им. Э. Артемьева и рок-фестиваль «Ветер Сибири».

30 июня празднование Дня города состоится одновременно на двух берегах Новосибирска — с 12.00 до 22.00 на Михайловской набережной и в парке «Арена».

«На Михайловской набережной мы торжественно откроем праздник и представим акценты программы: Год семьи и наша великая река Обь. На главной сцене выступят участники проектов „Город танцует“ и „Город поет“. На площадках „Семейного парка“ будут развлекать новосибирцев с детьми. Парадом судов дадим старт проекту „Обские фестивали“. В парке „Арена“ организована молодёжная программа, где хэдлайнером станет певец Kamazz, представят победителей конкурса „Звёздные имена Новосибирска“, и завершат вечер ярким файер-шоу. В этом году запускать фейерверк не будут, но яркое зрелище горожане обязательно увидят», — пообещала руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

В день рождения Новосибирска будут организованы праздничные мероприятия в каждом районе Новосибирска, на площади Пименова развернётся площадка достижений новосибирского хозяйства «Люди дела», а в парке «Березовая роща» презентуют свои активности городские общественники.

Этим летом в Новосибирске проведут «Обские фестивали» — ряд развлекательных, спортивных, культурных мероприятий на территории реки Оби и Новосибирского водохранилища. Кульминацией проекта станет празднование Дня Оби 27 июля. Также в центре города планируется провести историческую реконструкцию на улице Чаплыгина.

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