На Димитровском мосту в Новосибирске демонтировали более 4 тысяч квадратных метров старого асфальта

В Новосибирске продолжается ремонт Димитровского моста. С апреля текущего года работы на объекте ведет ООО «СК Дороги Сибири».

С начала ремонта на объекте демонтировали 4 250 кв. метров старого асфальта. При выполнении строительно-монтажных работ задействованы две бригады. Работы ведутся круглосуточно.

За прошедшую неделю на площади 1 270 кв. метров была произведена разборка литого асфальта и вывезено 36 тонн лома. Работа ведется по полосе движения в направлении на правый берег. Демонтаж старого асфальта завершится к 20 июня, после чего приступят к устройству выравнивающего слоя из бетона.