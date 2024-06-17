Андрей Травников — о недопустимости работы несанкционированных детских лагерей в Новосибирской области

О ходе летней оздоровительной кампании детей в рамках оперативного совещания в правительстве региона Губернатору доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Она пояснила, что минсоц отслеживает несанкционированные заезды детей и делает это совместно с коллегами из Роспотребнадзора, МВД и МЧС. Глав муниципальных образований министр призвала оперативно информировать ведомство обо всех случаях несанкционированных заездов.

Андрей Травников отметил: «Мы думали, что победили это явление, что у нас и предприниматели теперь остерегаются организовывать несанкционированный отдых детей, и родители становятся более ответственными по отношению к своим детям. Но, к сожалению, в этом году один такой случай был выявлен – на территории садового товарищества председатель организовал несанкционированный мини-лагерь, куда привёз чужих детей. Просьба – обращать на это внимание, предупредить всех руководителей местного самоуправления, председателей сельсоветов, старост – выявлять такие случаи: палаточные лагеря, гостевые дома, СНТ, где появляются группы детей. Мы, конечно, такого явления на территории области допустить не можем – неважно, наши новосибирские дети попадают в лапы мошенников, или из-за пределов региона привозят детей и на них зарабатывают деньги. Мы такого явления у нас допустить не должны», – подчеркнул Андрей Травников.