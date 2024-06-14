В Новосибирской области откроют новую школу с фото- и телестудией

В Новосибирской области, в селе Марусино, рядом с существующей школой № 24 активно строится новый корпус школы, рассчитанный на 550 воспитанников. Сегодня здание готово более чем на 75 %, подрядчик – ООО «АМТ-ГРУПП» занимается внутренней отделкой помещений, обустройством внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройством прилегающей территории. На объекте в настоящее время работает более 120 человек.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков посетил стройплощадку объекта и оценил темпы строительных работ. Он отметил, что Новосибирский район в последнее время очень масштабно прирастает социальными объектами. За минувшие несколько лет в районе построены 7 врачебных амбулаторий, вместительные школы на 1 100 мест каждая в селе Верх-Тула и в поселке Восход, теперь одновременно ведется строительство сразу трех школ: в поселке Элитный, и в селах Толмачево и Марусино. После ввода их в эксплуатацию будет создано более 1,5 тысяч новых школьных мест.

«Строительство всех трех школ по планам должно быть завершено до конца 2024 года, сегодня строители работают в полную силу, чтобы успеть основные работы выполнить в теплое время, каждый объект находится на постоянном контроле Правительства региона», – отметил Алексей Колмаков.