В Новосибирской области модернизировали парк отдыха «Луневка»

Излюбленное место отдыха жителей Ордынки — парк отдыха «Луневка» — реконструирован по туристической госпрограмме Новосибирской области.

«В Ордынском районе есть замечательные места для отдыха – на территории парка «Луневка» располагается профилакторий, построен новый туристический комплекс гостиничного типа «Ордынка». В парке проходит множество спортивных массовых мероприятий, ежегодный конкурс молодых вокалистов «Ордынка», которые привлекает сюда туристов из других районов. Мы считаем, что эта территория может стать туристическим магнитом, поэтому поддержали проект парка и в 2023, и в 2024 году», – сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



К летнему сезону в Ордынском парке «Луневка» благоустроили территорию, существенно обновили входную группу парка. На входе посетителей встречают две деревянные башни: старые деревянные детали нуждались в ремонте – их заменили на новые, а отдельные элементы отреставрировали и обработали. По всей территории парка установили дополнительное освещение, провели реконструкцию ограждения пляжной зоны, обновили лестничные пролеты и оборудовали новую смотровую площадку. На берегу Оби установили большой арт-объект «Старая мельница», который интересен и местным жителям, и гостям района.



Эти преобразования стали первым этапом реконструкции парка, второй этап проекта предполагает обустройство пляжной линии и пирса, обновление дорожного покрытия, обустройство парковок для транспорта. На эти цели Ордынский район получит средства по утвержденной Правительством региона государственной программе «Развитие туризма в Новосибирской области» в 2024 году как победитель конкурса среди муниципалитетов.



«Парк культуры и отдыха «Лунёвка» имеет большой ресурс с точки зрения ландшафтных особенностей. Реализация проекта позволит парку развиваться, сохранить лесные массивы, благоустроить территорию, стать более гостеприимным и привлекательным. Мы рассчитываем, что обновление парка позволит нам принимать гораздо больше туристов на территории Ордынского района, а парк «Луневка» станет центром притяжения жителей Ордынского района и гостей», – сообщила заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области Галина Склярова.



Напомним, муниципальные образования Новосибирской области получают государственную поддержку на развитие сферы туризма по итогам конкурсного отбора. Создание в регионе разнообразных туристических маршрутов, комплексное развитие отрасли туризма и создание условий для удобных, безопасных и интересных путешествий ведется в рамках реализации задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».