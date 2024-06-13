Андрей Травников — о расширении сотрудничества в рамках Евразийского экономического сообщества

Губернатор принял участие в пленарной сессии «Евразийская сеть генерации международного бизнеса: источники наращивания потенциала ВЭД в регионах стран ЕАЭС».

Сессия прошла в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС – 2024. Сценарии межрегиональной кооперации». Мероприятие состоялось в Правительстве Новосибирской области.

Андрей Травников подчеркнул: наш регион не случайно стал постоянной площадкой проведения международной конференции по экспорту; «Новосибирская область – крупнейший за Уралом транспортно-логистический хаб, в котором сходятся торговые пути в направлениях Север-Юг и Запад-Восток, обеспечены автомобильный и железнодорожный выходы в Казахстан и страны Средней Азии, представлены все виды транспорта. Мы занимаем первое место в Сибирском федеральном округе по автотранспортному грузообороту и входим в пятёрку регионов-лидеров в нашей стране по железнодорожным перевозкам.

Мы целенаправленно используем наше географическое преимущество и занимаемся развитием логистической и складской инфраструктуры. С 2018 года мощности складских комплексов в Новосибирском транспортном узле выросли на три четверти – с 928 тысяч квадратных метров до 1 млн 626 тысяч кв. метров. И рынок этой инфраструктуры в нашем регионе ещё не насыщен.

В Новосибирской области сосредоточены крупные распределительные центры всех сетей и маркет-плейсов, работающих в России, действуют пять контейнерных терминалов. В стадии реализации – четыре проекта по строительству и наращиванию мощностей контейнерных терминалов. Мы стараемся использовать всю эту инфраструктуру не только для распределения товаров по территории нашей страны, в первую очередь за Уралом, но и для наращивания экспортного потенциала как нашего региона, так и соседних регионов Сибири.