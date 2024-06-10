В новосибирском правительстве обсудили обеспечение безопасности в летних лагерях

Вопросы готовности объектов детского отдыха, обеспечения безопасности детей в период летнего сезона 2024 года рассмотрены 10 июня на заседании постоянно действующего координационного совещания (ПДКС) по обеспечению правопорядка в Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.

С основными докладами по вопросу «О готовности объектов детского отдыха, обеспечении безопасности детей, в том числе при следовании к местам отдыха и обратно, в период летнего сезона 2024 года» выступили министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева и начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области Алексей Бабий.



Как подчеркнула Елена Бахарева, Оздоровительная кампания началась 1 июня, подготовка к ней прошла в штатном режиме. На сегодняшний день работу начали 38 загородных лагерей, в которых организовано оздоровление для более 7 тысяч детей, и 913 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдыхает более 64 тысяч несовершеннолетних – все открытые лагеря прошли соответствующие проверки. На первом месте при подготовке лагерей к открытию были вопросы безопасности. Проверка организаций производится муниципальными межведомственными комиссиями, в состав которых входят сотрудники органов государственного пожарного надзора, регионального ГУ МВД, территориальных отделов Управления Росгвардии по Новосибирской области. Ежегодно, перед началом летнего сезона профильным министерством обеспечивается контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности лагерей стационарного и нестационарного типов. Всего в летний период к работе планируют приступить 1013 организаций, разными формами отдыха будут обеспечены более 122 тысячи детей региона.