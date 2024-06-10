Ведущие специалисты России по беспилотным авиасистемам соберутся на интенсиве «Остров» в Новосибирске

«Остров» состоится при поддержке правительства Новосибирской области в период с 17 по 21 июня 2024 года. Его цель – проработка управленческих и технологических решений, направленных на вовлечение регионов-участников в реализацию Стратегии научно-технологического развития России. Среди задач мероприятия – создание площадки для обсуждения и тестирования проектов запуска новых рынков, инициатив и отраслей в сферах БАС, биотехнологий, социального проектирования и креативных индустрий, а также подготовка региональной команды региона, представляющей проекты сценариев использования БАС в нашем регионе, для дальнейшего ее участия в федеральном Проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг». Проведение интенсива запланировано в Сахалинской области в период с 8 по 21 июля 2024 года. Также «Остров» позволит своим участникам спроектировать развитие отрасли БАС, завязать профессиональные контакты и сформировать новые проектные команды.



Предполагается, что в мероприятии примут участие ведущие российские и региональные эксперты и ученые, разработчики, представители корпораций, институтов развития, малых инновационных компаний высокотехнологичных отраслей, специалисты инфраструктуры поддержки и развития инноваций, кураторы отрасли БАС в регионах.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru



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