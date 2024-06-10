В Новосибирской области состоялся IV экологический фестиваль «Экомир»

В рамках мероприятия была организована экологическая тропа, локации которой устроили компании-партнеры и территориальные управления федеральных ведомств. Работала и площадка регионального минприроды, посвященная первой региональной лесовосстановительной кампании «Семейный лес», прошедшей в Ордынском лесничестве. На локации министерства можно было построить скворечник, получить кедровые шишки и саженцы сосны сибирской кедровой с закрытой корневой системой. Мастер-классы провели учащиеся школьного лесничества, а также специалисты Новосибирского лесничества минприроды региона.