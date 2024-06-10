В Новосибирской области состоялся IV экологический фестиваль «Экомир»

Концепция фестиваля в этом году была представлена как семейный экологический праздник.
Фестиваль «Экомир» прошел на территории Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. Основной целью экофестиваля является повышение уровня экологического образования, воспитания и культуры в обществе, пропаганда раздельного сбора отходов и разумного потребления ресурсов (воды, тепла, земли, лесов). Открыл мероприятие министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
В рамках мероприятия была организована экологическая тропа, локации которой устроили компании-партнеры и территориальные управления федеральных ведомств. Работала и площадка регионального минприроды, посвященная первой региональной лесовосстановительной кампании «Семейный лес», прошедшей в Ордынском лесничестве. На локации министерства можно было построить скворечник, получить кедровые шишки и саженцы сосны сибирской кедровой с закрытой корневой системой. Мастер-классы провели учащиеся школьного лесничества, а также специалисты Новосибирского лесничества минприроды региона.
Участников и гостей фестиваля ждали интерактивные игры, мастер-классы и конкурсы, фотозоны, стенды, арт-объекты, концертная программа. Ярким событием стала выставка техники, на которой была представлена лесопожарная техника и инвентарь. Экспонаты демонстрировали десантники-пожарные «Новосибирской авиабазы» – представители знаменитого «лесного десанта» Новосибирской области.
По итогам фестиваля была проведена лотерея, победители которой получили ценные призы от компаний-партнеров и организаций, представивших локации экотропы. Среди главных призов от минприроды Новосибирской области были саженец-крупномер сибирской сосны с закрытой корневой системой и Красная книга региона.
Фото: минприроды Новосибирской области
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