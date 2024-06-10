Дали «синий флаг»: два новосибирских пляжа получили знак наивысшего качества

Летом-2024 два пляжа Новосибирской области установят у себя знак наивысшего качества и безопасности по общепринятым российским стандартам – «синий флаг». Это пляж парка-отеля «Хвоя», расположенный в сосновом бору на берегу Обского моря, и пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» на берегу озера Чаны. Повышение качества туристских услуг в регионе соответствует целям национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В Новосибирской области много интересных мест для отдыха и наши пляжи достойны «синих флагов». В ближайшее время по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» мы объявим конкурсный отбор на субсидирование затрат, связанных с благоустройством пляжей и береговых линий», – отметила заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Основными критериями оценки пляжей для присвоения категорий являются чистота воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства, в том числе современных объектов санитарно-гигиенического назначения. Обязательными требованиями являются наличие пункта медицинской помощи и спасательных постов. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов.