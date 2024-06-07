Какое место заняла Новосибирская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата?

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2024 год озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. Новосибирская область сохранила свои позиции и занимает 13-е место в стране.

Как отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, системная работа региона позволила с 57 места в 2015 году переместиться на 13 место в 2021 и сохранить свою позицию до 2024 года. В целях повышения инвестиционного климата в Новосибирской области осуществляется реализация «дорожной карты», которая включает в себя более 140 мероприятий, внедрены все элементы Регионального инвестиционного стандарта, на Инвестиционную карту России нанесены более 720 перспективных инвестиционных площадок Новосибирской области.

За последние пять лет в экономику региона привлечено более 1,5 трлн рублей инвестиций, успешно завершены инвестиционные фазы более 30 крупнейших частных инвестиционных проектов Новосибирской области. Наиболее крупные из них – строительство животноводческих комплексов в Маслянинском и Черепановском районах, строительство логистических центров X5 Retail Group, «Магнит», «Катрен», «Почта России», «Проект Девелопмент», строительство центра «РусАгроМаркет-Новосибирск», центра обработки заказов OZON, запуск завода по производству бумаги и гофроупаковки в пос. Красный Яр, птицефабрики «Улыбино», открытие Транспортно-логистического центра «Сибирский».

Новосибирская область намерена наращивать объемы инвестиций. К основным факторам, определяющим динамику инвестиций, относятся уровень диверсификации экономики, финансовое состояние и капиталоемкость доминирующих производств, уровень развития и доступность объектов инфраструктуры, макроэкономическая и политическая стабильность, внешнеэкономическая конъюнктура и рост доходов от экспорта, уровень спроса на продукцию, кредитная политика банков, качество трудовых ресурсов региона.

В период 2025-2027 годов наиболее инвестиционно привлекательными секторами в регионе станут транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и другие.